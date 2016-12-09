Энергетики Кавказа присоединятся к восстановлению обрыва проводов Дона

Почти 180 тысяч жителей остались без света из-за обрыва электропроводов в ночь с четверга на пятницу. Порывы ветра в некоторых населенных пунктах достигали 32 метров в секунду. Сейчас последствия аварий устраняют 735 человек и 184 единицы техники ростовского филиала "МРСК".



"Еще 10 новых бригад выехали из Северного Кавказа в помощь ростовским энергетикам. Всего из близлежащих регионов направили порядка 530 человек и 150 единиц техники. Первые бригады мы ожидаем к концу рабочего дня", — отмечают в пресс-службе компании.

