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Энергетики Кавказа присоединятся к восстановлению обрыва проводов Дона

9 декабря 2016, 10:43
Энергетики Северного Кавказа присоединятся к ликвидации последствий непогоды в Ростовской области – их прибытие ожидается до конца рабочего дня, сообщил журналисту RostovGazeta представитель пресс-службы "МРСК Юга".

Почти 180 тысяч жителей остались без света из-за обрыва электропроводов в ночь с четверга на пятницу. Порывы ветра в некоторых населенных пунктах достигали 32 метров в секунду. Сейчас последствия аварий устраняют 735 человек и 184 единицы техники ростовского филиала "МРСК".

"Еще 10 новых бригад выехали из Северного Кавказа в помощь ростовским энергетикам. Всего из близлежащих регионов направили порядка 530 человек и 150 единиц техники. Первые бригады мы ожидаем к концу рабочего дня", — отмечают в пресс-службе компании.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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