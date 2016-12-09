Изъятую на таможне Дона икону признали культурной ценностью

"В середине октября у одного из пассажиров рейсового автобуса Донецк – Ростов-на-Дону сотрудники таможни изъяли лик Божьей матери, написанный на деревянном полотне", - сказано в сообщении.
Анализ иконы показал, что она написана вручную по тканевой основе, покрывающей деревянную доску, не позднее второй половины ХIХ века. Данные результаты экспертизы позволили причислить изъятую икону к культурным ценностям.
Отмечается, что в отношении мужчины, перевозившего икону, начато административное расследование.