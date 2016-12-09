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Изъятую на таможне Дона икону признали культурной ценностью

9 декабря 2016, 11:03
Изъятую ранее на пропускном посту Куйбышево в Ростовской области икону признали культурной ценностью, сообщает Южное таможенное управление.

"В середине октября у одного из пассажиров рейсового автобуса Донецк – Ростов-на-Дону сотрудники таможни изъяли лик Божьей матери, написанный на деревянном полотне", - сказано в сообщении.

Анализ иконы показал, что она написана вручную по тканевой основе, покрывающей деревянную доску, не позднее второй половины ХIХ века. Данные результаты экспертизы позволили причислить изъятую икону к культурным ценностям.

Отмечается, что в отношении мужчины, перевозившего икону, начато административное расследование.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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