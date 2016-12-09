Магазины в селах Дона будут отчитываться за продажу алкоголя с июля 2017

Зафиксировать факт продажи алкоголя можно путем сканирования штрих-кода на акцизной марке.
"В городах розничная продажа алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков, отмечается с 1 июля этого года. В магазинах в сельских поселениях продажа будет осуществляться с 1 июля следующего года", — отметила Теларова.
По словам Теларовой, это не коснется тех районов области, где нет выхода в Интернет. "В этих населенных пунктах магазинов нет", — говорит она.
Электронный учет объемов производства и потребления алкоголя в регионе направлен на борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции.