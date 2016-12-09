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Магазины в селах Дона будут отчитываться за продажу алкоголя с июля 2017

9 декабря 2016, 04:51
Магазины, расположенные в сельской местности Ростовской области, с июля следующего года будут фиксировать каждый факт продажи алкогольной продукции через систему ЕГАИС — инструмент госконтроля за оборотом алкоголя в РФ, сообщила на пресс-конференции в четверг директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Зафиксировать факт продажи алкоголя можно путем сканирования штрих-кода на акцизной марке.

"В городах розничная продажа алкогольной продукции, кроме пива и пивных напитков, отмечается с 1 июля этого года. В магазинах в сельских поселениях продажа будет осуществляться с 1 июля следующего года", — отметила Теларова.

По словам Теларовой, это не коснется тех районов области, где нет выхода в Интернет. "В этих населенных пунктах магазинов нет", — говорит она.

Электронный учет объемов производства и потребления алкоголя в регионе направлен на борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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