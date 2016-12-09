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Полицейского задержали в Санкт-Петербурге за взятку в 50 млн руб

9 декабря 2016, 06:40
В Санкт-Петербурге задержали полицейского Юрия Тимченко, который попался на взятке в размере 50 миллионов рублей, сообщает СКР.

"По информации следствия, фигурант потребовал 100 миллионов рублей от представителя компании "Деловые линии", которую заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше одного миллиарда рублей. Деньги предназначались за помощь в снятии ареста с расчетных счетов на сумму около 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также полицейский обещал прекратить уголовное дело. В четверг посредники фигуранта получили от представителя организации муляж денег на сумму 50 миллионов рублей. Далее их задержали. Кроме того, был задержан и Тимченко. В его кабинете нашли 350 тысяч рублей.

Теперь Тимченко грозит до 15 лет заключения, его посредникам - до 12 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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