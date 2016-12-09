Полицейского задержали в Санкт-Петербурге за взятку в 50 млн руб

Уточняется, что также полицейский обещал прекратить уголовное дело. В четверг посредники фигуранта получили от представителя организации муляж денег на сумму 50 миллионов рублей. Далее их задержали. Кроме того, был задержан и Тимченко. В его кабинете нашли 350 тысяч рублей.