Полицейского задержали в Санкт-Петербурге за взятку в 50 млн руб

"По информации следствия, фигурант потребовал 100 миллионов рублей от представителя компании "Деловые линии", которую заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше одного миллиарда рублей. Деньги предназначались за помощь в снятии ареста с расчетных счетов на сумму около 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также полицейский обещал прекратить уголовное дело. В четверг посредники фигуранта получили от представителя организации муляж денег на сумму 50 миллионов рублей. Далее их задержали. Кроме того, был задержан и Тимченко. В его кабинете нашли 350 тысяч рублей.
Теперь Тимченко грозит до 15 лет заключения, его посредникам - до 12 лет лишения свободы.