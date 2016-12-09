Сбербанк продал 469 млн долга подозреваемых в мошенничестве ростовчан

Совладельца племенного завода "Индустриальный» (входит в сельхозхолдинг "Инагроком") Николая Озерова подозревают в краже 469 миллионов рублей у банка. По версии следствия, Озеров перевел деньги аффилированным лицам, а предприятия, выступившие поручителями по кредитам, — ОАО "Агрофирма "Нива", ООО "Батуринское" и ОАО "Агроплемзавод "Индустриальный" обанкротил. Трудности с обслуживанием кредита у компании возникли еще в 2012 году из-за вспышки африканской чумы свиней и нехватки поголовья для забоя.