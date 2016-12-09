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Сбербанк продал 469 млн долга подозреваемых в мошенничестве ростовчан

9 декабря 2016, 03:57
"ПАО "Сбербанк" переуступил непогашенные кредиты подозреваемых в мошенничестве ростовчан на 469 миллионов рублей, следует из ответа банка на запрос агентства.

Совладельца племенного завода "Индустриальный» (входит в сельхозхолдинг "Инагроком") Николая Озерова подозревают в краже 469 миллионов рублей у банка. По версии следствия, Озеров перевел деньги аффилированным лицам, а предприятия, выступившие поручителями по кредитам, — ОАО "Агрофирма "Нива", ООО "Батуринское" и ОАО "Агроплемзавод "Индустриальный" обанкротил. Трудности с обслуживанием кредита у компании возникли еще в 2012 году из-за вспышки африканской чумы свиней и нехватки поголовья для забоя.

"При выдаче кредита были соблюдены все необходимые условия по гарантии исполнения долговых обязательств. К сожалению, по данному случаю  клиент перешел в категорию проблемных заемщиков. Банк, заключив договор цессии, переуступил права требования третьей организации", — отмечают в пресс-службе банка.

В пресс-службе также уточняют, что Сбербанк пошел по пути погашения задолженности за счет инструментов принудительного взыскания средств в максимально короткие сроки. Подобные процедуры не отразятся на работе с другими клиентами банка.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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