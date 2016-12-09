Секретные материалы из архивов ФСБ войдут в трехтомник по истории Дона

Второй и третий том, по замыслу издателей, затронут периоды с 1917 года по 1941 год и с начала Великой Отечественной войны до 50-х годов.

"Тяжелый вопрос, связанный с репрессиями, их причинами, которые больше всего коснулись органов НКВД, с поиском и поимкой нацистских шпионов, которые участвовали в массовых расстрелах и казнях во время Великой Отечественной войны", — рассказывает Кудряков.