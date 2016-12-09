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Секретные материалы из архивов ФСБ войдут в трехтомник по истории Дона

9 декабря 2016, 11:21
Засекреченные материалы из фондов Государственного архива Ростовской области и архива управления ФСБ войдут в трехтомную книгу об истории местных спецслужб, сообщил на круглом столе в пятницу младший научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных проблем (ИСЭГИ) ЮНЦ РАН Андрей Кудряков.

"Первый том будет охватывать период с конца ХIX века по 1917 год. В него войдут достоверные факты о методах борьбы с политическим экстремизмом и терроризмом на донской земле, повседневной жизни жандармского корпуса", — отметил он.

Второй и третий том, по замыслу издателей, затронут периоды с 1917 года по 1941 год и с начала Великой Отечественной войны до 50-х годов.
"Тяжелый вопрос, связанный с репрессиями, их причинами, которые больше всего коснулись органов НКВД, с поиском и поимкой нацистских шпионов, которые участвовали в массовых расстрелах и казнях во время Великой Отечественной войны", — рассказывает Кудряков.

Рабочее название трехтомника – "На страже Отечества". Издать все части книги планируют в сентябре-октябре следующего года. "Главная задача – развенчать мифы и стереотипы о работе органов охраны правопорядка, построенные на слухах и домыслах, и представить подлинную картину донской истории", — говорит Кудряков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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