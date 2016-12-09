Спасатели из Волгограда и Калмыкии выехали для ликвидации ЧС на Дону

Линии электропередач в 265 населенных пунктах Ростовской области повредились в ночь с четверга на пятницу из-за сильного шквалистого ветра. Без света остались более 180 тысяч жителей региона. Свыше 600 энергетиков и 156 единиц техники ликвидируют последствия стихии на местах.
"Бригады из Волгограда и Калмыкии уже выдвинулись, но в Ростовскую область еще не прибыли", — отмечают в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, погода в некоторых районах остается неблагоприятной. "В этих районах большие ветровые нагрузки не позволяют вести верховые работы. Там ведут обследования линий и выявляют нарушения", — говорят в пресс-службе.