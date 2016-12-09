Треть наркоманов Ростовской области незаконно добывает наркотики

"Результаты социологических опросов показывают высокую криминогенность среди потребителей наркотиков. Из числа опрошенных пациентов реабилитационных центров 32% указали, что доставали наркотики незаконным путём", - заявила она.
Проблема незаконного оборота и употребления наркотических веществ всё ещё масштабна и остра, считает она, несмотря на сокращение роста и тенденцию к сокращению заболеваемости наркозависимостью.
В области есть реабилитационные центры, кабинеты и химико-токсикологические лаборатории, выявляющие алкоголь и его суррогаты, а также токсические вещества, вызывающие опьянение, по данным Быковской.