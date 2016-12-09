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В Ростове и Белой Калитве самая высокая смертность от алкоголя на Дону

9 декабря 2016, 05:17
Самая высокая смертность от употребления алкогольной продукции в Ростовской области с начала года отмечена в Ростове-на-Дону и в Белой Калитве — по 14 случаев в каждом городе, сообщила на пресс-конференции в четверг начальник отдела надзора за питанием населения регионального Роспотребнадзора Маргарита Родионова.

"Наибольшее число летальных исходов — в Ростове-на-Дону и Белой Калитве. На эти города приходится почти половина всех летальных исходов после употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ростовской области", — отметила она.

По словам Родионовой, смертность от алкоголя снизилась в два раза по сравнению с прошлым годом. "Если по итогам девяти месяцев 2015 года у нас было 662 случая отравления алкоголем, из них 133 с летальным исходом, то за аналогичный период текущего года всего было зафиксировано 636 случаев и 66 из них завершились плачевно", — рассказывает она.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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