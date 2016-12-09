В Ростове и Белой Калитве самая высокая смертность от алкоголя на Дону

По словам Родионовой, смертность от алкоголя снизилась в два раза по сравнению с прошлым годом. "Если по итогам девяти месяцев 2015 года у нас было 662 случая отравления алкоголем, из них 133 с летальным исходом, то за аналогичный период текущего года всего было зафиксировано 636 случаев и 66 из них завершились плачевно", — рассказывает она.

