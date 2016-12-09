Закон 40-летней давности мешает развитию бизнеса на Дону

"Есть старый нормативный акт 1973 года, спорный, то ли он действует, то ли нет. Мы провели подсчёты, из активного оборота привлекательных территорий выпадает 52 тысячи гектаров", -уточнил он.
По его словам, в России действуют самые жесткие в мире нормы по застройке аэропортовых территорий. Это значит, что в радиусе 30 километров нельзя ничего строить.
"Это тематика федеральная, она возникла в 2010 году. Имеются виду окрестности Ростова и крупных городов", - пояснил он.
По словам Буракова, эта проблема возникает с каждым инвестиционным проектом, так как в области много аэропортов. Также он добавил, что по этому вопросу есть противоречивая судебная практика.