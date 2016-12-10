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Часть Ростова осталась без света

10 декабря 2016, 04:20
В Ростове-на-Дону жители улиц Седова и Береговая остались без электричества из-за последствий плохой погоды, сообщает горадминистрация.

"Без света в пятницу оказались 300 человек. Всего в этот день в экстренные службы поступило чуть более 1,3 тысячи обращений. Из них 7 связаны с упавшими деревьями, 52- с авариями на ЛЭП, 16 - c ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации ЧС и уборке снега в города участвовали более трех тысяч человек, применялись 313 единиц техники.

Напомним, в ночь на пятницу в регионе из-за непогоды без света остались более 250 населенных пунктов, где проживают 180 тысяч человек.

Правительство региона в пятницу вечером сообщало, что специалисты восстановили работу всех социально значимых объектов. Для выполнения работ в ночное время было предусмотрено применение 20 световых башен.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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