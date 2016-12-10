Часть Ростова осталась без света

"Без света в пятницу оказались 300 человек. Всего в этот день в экстренные службы поступило чуть более 1,3 тысячи обращений. Из них 7 связаны с упавшими деревьями, 52- с авариями на ЛЭП, 16 - c ДТП", - говорится в сообщении.