Часть Ростова осталась без света

"Без света в пятницу оказались 300 человек. Всего в этот день в экстренные службы поступило чуть более 1,3 тысячи обращений. Из них 7 связаны с упавшими деревьями, 52- с авариями на ЛЭП, 16 - c ДТП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ликвидации ЧС и уборке снега в города участвовали более трех тысяч человек, применялись 313 единиц техники.
Напомним, в ночь на пятницу в регионе из-за непогоды без света остались более 250 населенных пунктов, где проживают 180 тысяч человек.
Правительство региона в пятницу вечером сообщало, что специалисты восстановили работу всех социально значимых объектов. Для выполнения работ в ночное время было предусмотрено применение 20 световых башен.