В Ростове из-за тумана отменены 2 авиарейса, задержаны свыше 10

«Из-за сильнейшего тумана почти на сутки задержан рейс №647 из Узбекистана. Самолет прибыл в Краснодар в пятницу в 16:15, однако до сих пор лайнер не вылетел оттуда в Ростов. Когда именно погода позволит самолету вылететь – неизвестно», - отметил работник аэропорта Ростова.

