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В Ростове из-за тумана отменены 2 авиарейса, задержаны свыше 10

10 декабря 2016, 07:13
В Ростовском аэропорту в субботу из-за метеоусловий почти на сутки задержан рейс из Узбекистана, отменены два рейса, сообщил RostovGazeta сотрудник аэропорта «Ростов-на-Дону».

«Из-за сильнейшего тумана почти на сутки задержан рейс №647 из Узбекистана. Самолет прибыл в Краснодар в пятницу в 16:15, однако до сих пор лайнер не вылетел оттуда в Ростов. Когда именно погода позволит самолету вылететь – неизвестно», - отметил работник аэропорта Ростова.

Из Ростова пассажиры восьми задержанных рейсов в Москву, вылетели на одном самолете в субботу днем. Еще один рейс «Аэрофлота» из Ростова в столицу вылетел вместо 10:30 в 11:17.

Еще четыре рейса, которые должны были прибыть в Ростов из столицы ночью в субботу, прилетели лишь днем. 

Также из-за тумана отменены два рейса «Аэрофлота» - лайнер А-320 должен был прилететь в Ростов из Москвы в 11:35, а улететь в столицу в 12:35.

«В настоящий момент рейсы, намеченные на сегодня, выполняются по плану. Однако при покупке билета, рекомендуется обращаться в авиакомпанию для уточнения информации о возможных задержках», - уточнил оператор справочной службы ростовского аэропорта.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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