LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в ноябре

"Попасть на верхнюю позицию рейтинга модель смогла 4-й раз в этом году и впервые за последние 6 месяцев", - сказано в сообщении.
За ноябрь в России продали 8516 машин LADA Granta, на втором месте по объему ноябрьских продаж расположилась KIA Rio с 8408 единицами, на третьем Hyundai Solaris, которых в ноябре купили 8259 автомобилей.
В рейтинге за 11 месяцев в первой тройке те же модели, но в другом порядке, по итогам года LADA Granta занимает 3-ю позицию по количеству проданных машин, уступив первые две строчки зарубежным "сестрам".