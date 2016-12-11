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LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в ноябре

11 декабря 2016, 01:17
Самой продаваемой машиной в России в ноябре стала LADA Granta, сообщает autostat.ru.

"Попасть на верхнюю позицию рейтинга модель смогла 4-й раз в этом году и впервые за последние 6 месяцев", - сказано в сообщении.

За ноябрь в России продали 8516 машин LADA Granta, на втором месте по объему ноябрьских продаж расположилась KIA Rio с 8408 единицами, на третьем Hyundai Solaris, которых в ноябре купили 8259 автомобилей.

В рейтинге за 11 месяцев в первой тройке те же модели, но в другом порядке, по итогам года LADA Granta занимает 3-ю позицию по количеству проданных машин, уступив первые две строчки зарубежным "сестрам".



#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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