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Аферист в Интернете вымогал деньги у ростовчанина за интимные фото

12 декабря 2016, 08:47
В Ростовской области задержали жителя Новочеркасска, которого заподозрили в вымогательстве денег в Интернете, сообщает областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, 23-летний фигурант зарегистрировался в одном из приложений в сети под видом девушки. Далее он познакомился с жителем Ростова и предложил обменяться интимными фотографиями. Сам подозреваемый прислал снимки из Интернета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный потребовал деньги после получения фото потерпевшего. Иначе он обещал разослать снимки родственникам ростовчанина.  Последний перечислил нужную сумму, однако фигурант потребовал еще. По факту вымогательства завели уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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