Аферист в Интернете вымогал деньги у ростовчанина за интимные фото

"По данным полиции, 23-летний фигурант зарегистрировался в одном из приложений в сети под видом девушки. Далее он познакомился с жителем Ростова и предложил обменяться интимными фотографиями. Сам подозреваемый прислал снимки из Интернета", - говорится в сообщении.