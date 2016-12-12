Аферист в Интернете вымогал деньги у ростовчанина за интимные фото

"По данным полиции, 23-летний фигурант зарегистрировался в одном из приложений в сети под видом девушки. Далее он познакомился с жителем Ростова и предложил обменяться интимными фотографиями. Сам подозреваемый прислал снимки из Интернета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный потребовал деньги после получения фото потерпевшего. Иначе он обещал разослать снимки родственникам ростовчанина. Последний перечислил нужную сумму, однако фигурант потребовал еще. По факту вымогательства завели уголовное дело.