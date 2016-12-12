Автор музыки к ленте ростовского режиссера получил "европейского Оскара"
12 декабря 2016, 09:42
За музыкальное сопровождение к фильму "Ученик" режиссера из Ростова-на-Дону Кирилла Серебренникова российский композитор Илья Демуцкий получил награду Европейской киноакадемии, сообщил автор киноленты в своем Facebook.
Церемония награждения лауреатов Европейской киноакадемии состоялась 10 декабря в городе Вроцлаве в Польше. Российский композитор Илья Демуцкий получил "европейского Оскара" за работу над музыкой к фильму "Ученик".