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Автор музыки к ленте ростовского режиссера получил "европейского Оскара"

12 декабря 2016, 09:42
За музыкальное сопровождение к фильму "Ученик" режиссера из Ростова-на-Дону Кирилла Серебренникова российский композитор Илья Демуцкий получил награду Европейской киноакадемии, сообщил автор киноленты в своем Facebook.

Церемония награждения лауреатов Европейской киноакадемии  состоялась 10 декабря в городе Вроцлаве в Польше. Российский композитор Илья Демуцкий получил "европейского Оскара" за работу над музыкой к фильму "Ученик".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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