Долг в 63 млн требуют энергетики Ростова от управления водоснабжения

Задолженность в сумме 63,4 миллиона рублей требует "ТНС энерго Ростов-на-Дону" от "Управления развития систем водоснабжения" Ростовской области, следует из документов, размещенных в электронной картотеке дел в системе российского арбитража.

"Кроме того, областное управление должно энергетикам еще 1,3 миллиона рублей неустойки", - указано в документации. Уточняется, что предварительное слушание пройдет 21 декабря, до указанной даты стороны обязали сверить взаимные расчеты и рассмотреть возможность досудебного урегулирования. "ТНС энерго Ростов-на-Дону" поставляет электроэнергию более 80% розничного рынка региона, а "Управление развития систем водоснабжения" Ростовской области работает в сфере организации водоснабжения и водоотведения населению и производственному сектору Дона.