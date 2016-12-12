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Долг в 63 млн требуют энергетики Ростова от управления водоснабжения

12 декабря 2016, 11:28
Задолженность в сумме 63,4 миллиона рублей требует "ТНС энерго Ростов-на-Дону" от "Управления развития систем водоснабжения" Ростовской области, следует из документов, размещенных в электронной картотеке дел в системе российского арбитража.

"Кроме того, областное управление должно энергетикам еще 1,3 миллиона рублей неустойки", - указано в документации.

Уточняется, что предварительное слушание пройдет 21 декабря, до указанной даты стороны обязали сверить взаимные расчеты и рассмотреть возможность досудебного урегулирования.

"ТНС энерго Ростов-на-Дону" поставляет электроэнергию более 80% розничного рынка региона, а "Управление развития систем водоснабжения" Ростовской области работает в сфере организации водоснабжения и водоотведения населению и производственному сектору Дона. 

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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