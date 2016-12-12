Долг в 63 млн требуют энергетики Ростова от управления водоснабжения

"Кроме того, областное управление должно энергетикам еще 1,3 миллиона рублей неустойки", - указано в документации.
Уточняется, что предварительное слушание пройдет 21 декабря, до указанной даты стороны обязали сверить взаимные расчеты и рассмотреть возможность досудебного урегулирования.
"ТНС энерго Ростов-на-Дону" поставляет электроэнергию более 80% розничного рынка региона, а "Управление развития систем водоснабжения" Ростовской области работает в сфере организации водоснабжения и водоотведения населению и производственному сектору Дона.