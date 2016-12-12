Донской завод подал иск против московского НИИ на 280 млн

Новошахтинский завод начал свою деятельность в 2009 году и на сегодняшний день способен принять до 7,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Был построен во времена кризиса угольной промышленности в регионе. Остро востребован после того, как нефтеперерабатывающий комплекс, обслуживавший Дон в советский период, остался на территории Украины после развала СССР.