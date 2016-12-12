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Донской завод подал иск против московского НИИ на 280 млн

12 декабря 2016, 12:27
Исковое заявление на 280 миллионов рублей подал "Новошахтинский завод нефтепродуктов" против "ВНИИ нефтяного машиностроения" города Москвы, следует из материалов, размещенных в электронной картотеке дел в системе российского арбитража.

Новошахтинский завод начал свою деятельность в 2009 году и на сегодняшний день способен принять до 7,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Был построен во времена кризиса угольной промышленности в регионе. Остро востребован после того, как нефтеперерабатывающий комплекс, обслуживавший Дон в советский период, остался на территории Украины после развала СССР.

"ВНИИ нефтяного машиностроения" занимается реализацией проектов, связанных с нефтегазовой отраслью, в том числе проектировкой, поставкой оборудования и разработкой месторождений.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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