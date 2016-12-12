ДТП парализовало движение троллейбуса №6 в Ростове

Движение троллейбуса №6 в городе Ростове-на-Дону приостановлено из-за аварии на дороге, а не обрыва электропроводов, как утверждали городские сообщества в социальной сети "ВКонтакте", сообщил журналисту RostovGazeta представитель центрального троллейбусного депо ООО РТК "Русэлтранс".

"Движение автобусов приостановлено из-за необъездного ДТП у ЦГБ в северном направлении", - отметил собеседник агентства. Уточняется, что троллейбус в ДТП не участвовал. Пострадавших нет.