Движение трамвая в Ростове станет левосторонним

Ранее трамвайная полоса по 14-й линии почти в 500 метров длиной между улицами Текучева и проспектом Шолохова имела три автомобильные полосы и две трамвайные линии. После того, как направление движение трамваев поменяют местами, для автомобилей и трамваев от Сельмаша в центр оно станет совмещенным.