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Движение трамвая в Ростове станет левосторонним

12 декабря 2016, 07:13
Движение городского трамвая по улице 14-я линия в Ростове-на-Дону изменят на левостороннее — это приведет к пробкам и недофинансированию транспортной отрасли, считает руководитель ростовского отделения межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Александр Семенов.

Ранее трамвайная полоса по 14-й линии почти в 500 метров длиной между улицами Текучева и проспектом Шолохова имела три автомобильные полосы и две трамвайные линии. После того, как направление движение трамваев поменяют местами, для автомобилей и трамваев от Сельмаша в центр оно станет совмещенным.

"Общей мировой практикой является предоставление общественному транспорту приоритетного проезда, выделенной или даже обособленной проезжей части. Эти задачи имеются в действующей Транспортной стратегии России, утверждённой правительством", — отмечает Семенов.

По его словам, нарушение положений Стратегии может негативно сказаться на федеральном финансировании транспортного строительства. К тому же  впредь трамваи будут стоять в пробках наравне с автомобилями, а посадка и высадка пассажиров будет осуществляться по "встречке".


Реконструкция трамвайной линии на участке началась еще в октябре, чтобы обеспечить доступ легковых и грузовых машин к открывшемуся гипермаркету "Лента". Сейчас завершается монтаж первого трамвайного пересечения около Ростовского научно-исследовательского онкологического института, до конца года планируется завершить второе — в районе улицы Текучева.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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