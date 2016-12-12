Движение трамвая в Ростове станет левосторонним

Ранее трамвайная полоса по 14-й линии почти в 500 метров длиной между улицами Текучева и проспектом Шолохова имела три автомобильные полосы и две трамвайные линии. После того, как направление движение трамваев поменяют местами, для автомобилей и трамваев от Сельмаша в центр оно станет совмещенным.
"Общей мировой практикой является предоставление общественному транспорту приоритетного проезда, выделенной или даже обособленной проезжей части. Эти задачи имеются в действующей Транспортной стратегии России, утверждённой правительством", — отмечает Семенов.
По его словам, нарушение положений Стратегии может негативно сказаться на федеральном финансировании транспортного строительства. К тому же впредь трамваи будут стоять в пробках наравне с автомобилями, а посадка и высадка пассажиров будет осуществляться по "встречке".
Реконструкция трамвайной линии на участке началась еще в октябре, чтобы обеспечить доступ легковых и грузовых машин к открывшемуся гипермаркету "Лента". Сейчас завершается монтаж первого трамвайного пересечения около Ростовского научно-исследовательского онкологического института, до конца года планируется завершить второе — в районе улицы Текучева.