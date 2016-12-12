Ростовчан не заинтересовало показательное кормление слонов

Пока взрослый папа-слон и слоненок вальяжно уплетали доставшиеся им лакомства, слониха все норовила их отобрать. Пособирав хоботом отлетевшие кусочки тыквы, она обижено ушла. Но овощей для троих слонов зоологи ростовского зоопарка припасли много.
"Трижды в день они получают овощи. На завтрак — капусту с хлебом, на обед — свеклу и морковь, но основная масса корма закладывается на ночь — это морковь, картошка, кормовая свекла и тыква. Сено они едят вволю целый день", — рассказывает зоолог ростовского зоопарка Ольга Яровая.
Любимое лакомство — ванильные бублики. За них слоны готовы перейти из одной загородки в другую и даже "дать лапу" зоологу, если нужно подстричь ногти. Яровая признается, что слоны в ростовском зоопарке озорные и шкодливые. "Все они индивидуальности, у каждого свой характер. Если слониха Синта проснулась в плохом настроении, а она у нас дама строптивая, то может и плюнуть, и бросить в тебя все, что под руку попадется. Настроение у них меняется часто", — говорит она.
К слонам близко подходить нельзя и необходимо постоянно быть на чеку. "Разные весовые категории. Взрослый слон пять тонн весит, может хоботом толкнуть или ударить, и появится у вас маленький синяк размером во всю спину", — отмечает зоолог.