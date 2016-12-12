Ростовчан не заинтересовало показательное кормление слонов

Любимое лакомство — ванильные бублики. За них слоны готовы перейти из одной загородки в другую и даже "дать лапу" зоологу, если нужно подстричь ногти. Яровая признается, что слоны в ростовском зоопарке озорные и шкодливые. "Все они индивидуальности, у каждого свой характер. Если слониха Синта проснулась в плохом настроении, а она у нас дама строптивая, то может и плюнуть, и бросить в тебя все, что под руку попадется. Настроение у них меняется часто", — говорит она.