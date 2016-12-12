В Ростове не могут предложить достойных эскизов для памятника Попову

"Пока нет таких эскизов по памятнику Олега Попова, о которых можно было бы говорить серьезно. Есть некоторые предложения, но это все не вполне подходит. Хочется построить в Ростове хороший памятник Попову, который будет светиться солнечной энергией ", - говорит Резниченко.
По его словам, скульптура должна в первую очередь вписываться в городской пейзаж.
"Как мне кажется, памятник Попову – это фигура в человеческий рост, клоун в клетчатой кепке, который держит в одной руке кролика, а второй – приглашает людей в цирк", - добавил Резниченко.
Какая сумма будет потрачена на изготовление памятника – пока неизвестно, все будет зависеть от выбранного эскиза. Отметим, что меценатом в установке скульптуры выступил "БинБанк".
Как отметил Резниченко, каждый горожанин сможет принять участие в выборе эскиза памятника Олегу Попову, в ближайшее время на одной из интернет-площадок будет запущено голосование.