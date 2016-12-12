В Ростове не могут предложить достойных эскизов для памятника Попову

"Пока нет таких эскизов по памятнику Олега Попова, о которых можно было бы говорить серьезно. Есть некоторые предложения, но это все не вполне подходит. Хочется построить в Ростове хороший памятник Попову, который будет светиться солнечной энергией ", - говорит Резниченко.