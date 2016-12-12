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В Ростове не могут предложить достойных эскизов для памятника Попову

12 декабря 2016, 10:29
В апреле 2017 года возле ростовского цирка должна появиться скульптура великому клоуну Олегу Попову, однако до сих пор достойных эскизов по реализации памятника не поступало, рассказал RostovGazeta директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко.

"Пока нет таких эскизов по памятнику Олега Попова, о которых можно было бы говорить серьезно. Есть некоторые предложения, но это все не вполне подходит. Хочется построить в Ростове хороший памятник Попову, который будет светиться солнечной энергией ", - говорит Резниченко.

По его словам, скульптура должна в первую очередь вписываться в городской пейзаж.

"Как мне кажется, памятник Попову – это фигура в человеческий рост, клоун в клетчатой кепке, который держит в одной руке кролика, а второй – приглашает людей в цирк", - добавил Резниченко.

Какая сумма будет потрачена на изготовление памятника – пока неизвестно, все будет зависеть от выбранного эскиза. Отметим, что меценатом в установке скульптуры выступил "БинБанк".

Как отметил Резниченко, каждый горожанин сможет принять участие в выборе эскиза памятника Олегу Попову, в ближайшее время на одной из интернет-площадок будет запущено голосование.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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