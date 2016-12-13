Авария с участием автобуса произошла на Стачки в Ростове

Ямы на мосту Стачки появились после сильного ветра в четверг. Во вторник их залили смолой и бросили, перекрыв две из трех полос движения в сторону Западного. В час пик здесь скопилось большое число машин. Люди покидали неподвижные более получаса автобусы и шли пешком.
В момент столкновения водитель общественного транспорта разговаривал по мобильному телефону. После небольшого продвижения в пробке он не успел оперативно нажать на тормоз и въехал в стоящий впереди автомобиль. В ГИДББ пока не ответили на звонок RostovGazeta.