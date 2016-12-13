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Авария с участием автобуса произошла на Стачки в Ростове

13 декабря 2016, 14:42
На Западном развороте между улицами Станиславского и Московской в Ростове-на-Дону столкнулись автомобиль Chevrolet и автобус 71-го маршрута – авария увеличила ранее образовавшуюся пробку от Центрального рынка до площади Стачки 1902, передает корреспондент RostovGazeta с места происшествия.

Ямы на мосту Стачки появились после сильного ветра в четверг. Во вторник их залили смолой и бросили, перекрыв две из трех полос движения в сторону Западного. В час пик здесь скопилось большое число машин. Люди покидали неподвижные более получаса автобусы и шли пешком.

В момент столкновения водитель общественного транспорта разговаривал по мобильному телефону. После небольшого продвижения в пробке он не успел оперативно нажать на тормоз и въехал в стоящий впереди автомобиль. В ГИДББ пока не ответили на звонок RostovGazeta.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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