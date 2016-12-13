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Девять долгостроев введут в 2017 году в Ростовской области

13 декабря 2016, 03:23
Достроить и сдать в 2017 году планируется 9 проблемных домов, жители которых пострадали от недобросовестных застройщиков, рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Проблема недобросовестных застройщиков существует не только в Ростовской области, это проблема федерального уровня. Введение дополнительных мер поддержки на подсоединение к инженерно-техническим коммуникациям для ввода в эксплуатацию позволит ввести в строй 9 проблемных объектов", - рассказал он.

Депутаты заксобрания пришли к выводу, что нужно помогать субсидиями не только объединениям участников долевого строительства, но и инвесторам, добавил Ищенко.

По его словам, принятие этого закона связано с тем, чтобы в 2017 году в Ростове ввели в эксплуатацию 9 объектов на улицах Восточной, Мадояна, Штахановского, Евдокимова и на 1-й Баррикадной.

Ранее руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Андрей Соловьёв говорил о том, что за год не нашлось инвесторов, желающих достроить дома обманутых дольщиков, из-за значительных затрат на подключение домов к техническим коммуникациям.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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