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Экс-полицейский в ЮФО пойдет под суд за изнасилование детей и убийство

13 декабря 2016, 07:38
В Краснодаре в суд передали уголовное дело в отношении бывшего полицейского, которого обвиняют в изнасиловании детей и убийстве ребенка, сообщает краевое управление СКР.

"По данным следствия, в августе прошлого года 24-летний фигурант изнасиловал 12-летнюю знакомую девочку. От коллеги он узнал, что ребенка ищут, после чего насмерть забил пострадавшую битой по голове", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого он несколько месяцев подвергал потерпевшую сексуальному насилию.

Кроме того, он угрожал еще одной несовершеннолетней, что поместит ее в детдом, и уговаривал вступить с ним в интимную связь. В результате девушка согласилась.

Помимо этого, обвиняемый вместе со приятелем познакомились в Интернете с 14-летней девочкой и предлагали ей вступить с ними в интимную близость за деньги.

Теперь фигуранту грозит пожизненное заключение.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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