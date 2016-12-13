Экс-полицейский в ЮФО пойдет под суд за изнасилование детей и убийство

"По данным следствия, в августе прошлого года 24-летний фигурант изнасиловал 12-летнюю знакомую девочку. От коллеги он узнал, что ребенка ищут, после чего насмерть забил пострадавшую битой по голове", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до этого он несколько месяцев подвергал потерпевшую сексуальному насилию.
Кроме того, он угрожал еще одной несовершеннолетней, что поместит ее в детдом, и уговаривал вступить с ним в интимную связь. В результате девушка согласилась.
Помимо этого, обвиняемый вместе со приятелем познакомились в Интернете с 14-летней девочкой и предлагали ей вступить с ними в интимную близость за деньги.
Теперь фигуранту грозит пожизненное заключение.