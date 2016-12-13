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Эксперты назвали самые необычные квартиры на рынке недвижимости Ростова

13 декабря 2016, 10:22
Эксперты рынка недвижимости назвали самые необычные квартиры, выставленные на продажу в Ростове-на-Дону, говорится в исследовании портала ЦИАН.

Так, по мнению специалистов, на первом месте в рейтинге самых необычных оказалась многокомнатная трехуровневая квартира, расположенная на первом этаже в доме на пересечении Университетского и Станиславского. В трехуровневую квартиру сделан отдельный вход через собственный небольшой дворик. В ней имеются 4 санузла и 2 ванных комнаты, одна из которых оборудована джакузи, на первом этаже имеется бассейн, сауна, спортзал и зимний сад. Стоимость объекта – 18 миллионов рублей.

На втором месте оказалась квартира, оформленная в стиле средневекового замка. Стены каминного зала украшены арбалетами, мечами, охотничьими трофеями. Сам камин декорирован рыцарскими доспехами. Кроме того, потенциальному покупателю достанется индивидуальный выход на крышу дома. Стоимость квартиры – 17 миллионов рублей.

Третье место досталось объекту, который способны оценить настоящие любители вина, потому что главной "фишкой" этой трехкомнатной квартиры в 150 квадратных метров является специальный холодильник для хранения бутылок с этим напитком. Стоимость квартиры – 9 миллионов рублей.

Ну а "специальный приз" данного исследования достался расположенной в семиэтажном доме в центральной части Ростова многокомнатной трехэтажной квартире. Ее главная особенность - большое круглое окно с выходом на балкон. В квартире имеется камин и оконные рамы из ценных пород дерева. Ее стоимость составляет 18,5 миллиона рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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