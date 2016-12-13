Эксперты назвали самые необычные квартиры на рынке недвижимости Ростова

Так, по мнению специалистов, на первом месте в рейтинге самых необычных оказалась многокомнатная трехуровневая квартира, расположенная на первом этаже в доме на пересечении Университетского и Станиславского. В трехуровневую квартиру сделан отдельный вход через собственный небольшой дворик. В ней имеются 4 санузла и 2 ванных комнаты, одна из которых оборудована джакузи, на первом этаже имеется бассейн, сауна, спортзал и зимний сад. Стоимость объекта – 18 миллионов рублей.