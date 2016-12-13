Горнолыжные тренировки начали разведчики ЮВО

Во время теоретических занятий бойцы изучат особенности снежных и ледовых покровов, способы передвижения среди гор в зимний период и поведения в чрезвычайных ситуациях. Практическое задание будет состоять из восхождения на высоту в 4 километра в полной экипировке, вес которой достигает 30 килограммов.