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Горнолыжные тренировки начали разведчики ЮВО

13 декабря 2016, 09:56
Разведчики Южного военного округа начали горнолыжные тренировки с инструкторами, сообщил пресс-центр ведомства.

"На протяжении двух недель разведчики будут отрабатывать индивидуальные и групповые действия на полигоне в Кабардино-Балкарии", - сказано в сообщении.

Во время теоретических занятий бойцы изучат особенности снежных и ледовых покровов, способы передвижения среди гор в зимний период и поведения в чрезвычайных ситуациях. Практическое задание будет состоять из восхождения на высоту в 4 километра в полной экипировке, вес которой достигает 30 килограммов.

Напомним, накануне завершились 2-месячные учения разведчиков южных мотострелковых подразделений в скалистой местности с прохождением водных и воздушных переправ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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