Горнолыжные тренировки начали разведчики ЮВО

"На протяжении двух недель разведчики будут отрабатывать индивидуальные и групповые действия на полигоне в Кабардино-Балкарии", - сказано в сообщении.
Во время теоретических занятий бойцы изучат особенности снежных и ледовых покровов, способы передвижения среди гор в зимний период и поведения в чрезвычайных ситуациях. Практическое задание будет состоять из восхождения на высоту в 4 километра в полной экипировке, вес которой достигает 30 килограммов.
Напомним, накануне завершились 2-месячные учения разведчиков южных мотострелковых подразделений в скалистой местности с прохождением водных и воздушных переправ.