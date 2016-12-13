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На Дону нашли 350 нарушений пожарной безопасности в соцучреждениях

13 декабря 2016, 08:12
В Ростовской области специалисты обследовали свыше 200 школ, детсадов, театров и домов культуры, в результате было зафиксировано более 350 нарушений в области пожарной безопасности, сообщает во вторник региональное управление МЧС РФ.

"Проверки проходят в рамках профоперации "Новый год". Они будут длиться до 10 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе праздничные мероприятия будут проходить на 2,2 тысячи объектах.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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