На Дону нашли 350 нарушений пожарной безопасности в соцучреждениях

В Ростовской области специалисты обследовали свыше 200 школ, детсадов, театров и домов культуры, в результате было зафиксировано более 350 нарушений в области пожарной безопасности, сообщает во вторник региональное управление МЧС РФ.

"Проверки проходят в рамках профоперации "Новый год". Они будут длиться до 10 декабря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе праздничные мероприятия будут проходить на 2,2 тысячи объектах.