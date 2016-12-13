Названия остановок электричек изменили в Ростовской области

"Названия поменяют платформы на маршрутах из Ростова до станций Лихая, Таганрог-2, Орловка-Кубанская и Степная, а также на пути следования электричек Морозовская – Лихая и Глубокая – Каменоломни", - сказано в сообщении.
Теперь вместо названий населенных пунктов в "имени" станций будет указано значение километража на месте расположения пассажирских платформ. Так, станция Кулешовка поменяет привычное название на о.п. 12 км. По аналогии переименуют и остальные станции.
Отмечается, что изменения будут вводить постепенно.