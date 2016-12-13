Непознанный объект помешал самолету из Ростова приземлиться в Москве

"Диспетчер заметил неопознанную метку на локаторе, поэтому и пришлось отправить лайнер на второй круг. Руководитель полетов спустился на место, где высвечивалась данная метка, однако ничего не обнаружил", - сказал Ивашов.
Он добавил, что подобные случаи происходят довольно часто. Возможно, неопознанным объектом в данном случае является либо животное, либо метеорологическое явление. В любом случае Ивашов исключил присутствие инопланетных объектов на территории аэропорта Шереметьево. По факту проводится проверка.
Напомним, воздушные суда из Ростова и Волгограда были отправлены на второй круг около 8 часов утра в понедельник из-за неизвестного объекта. После осмотра взлетно-посадочной полосы самолеты благополучно приземлились.