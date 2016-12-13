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Непознанный объект помешал самолету из Ростова приземлиться в Москве

13 декабря 2016, 11:21
В понедельник утром из-за неопознанного объекта самолет, следовавший из Ростова в Москву, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Шереметьево, рассказал RostovGazeta руководитель пресс-службы ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" Николай Ивашов.

"Диспетчер заметил неопознанную метку на локаторе, поэтому и пришлось отправить лайнер на второй круг. Руководитель полетов спустился на место, где высвечивалась данная метка, однако ничего не обнаружил", - сказал Ивашов.

Он добавил, что подобные случаи происходят довольно часто. Возможно, неопознанным объектом в данном случае является либо животное, либо метеорологическое явление. В любом случае Ивашов исключил присутствие инопланетных объектов на территории аэропорта Шереметьево. По факту проводится проверка.

Напомним, воздушные суда из Ростова и Волгограда были отправлены на второй круг около 8 часов утра в понедельник из-за неизвестного объекта. После осмотра взлетно-посадочной полосы самолеты благополучно приземлились.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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