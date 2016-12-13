"Цимлянское" шампанское не прошло проверку Роскачества

Экзамен на качество не прошли "Цимлянское" и "Ростовское золотое" шампанское.
При этом эксперты высоко оценили шампанское "Цимлянское выдержанное", поставив его в один ряд с качественными винами из Франции.
Всего специалистами Роскачества было проверено 56 марок игристых шампанских вин, наиболее популярных у жителей нашей страны. Все образцы были изучены по 30 параметрам качества и безопасности. В результате вина были распределены по трем категориям - "Товар повышенного качества", "Качественный товар" и "Товар с нарушениями".
Эксперты выяснили, что в "Цимлянском" и "Ростовском золотом" шампанском показатель массовой концентрации приведенного экстракта, отвечающий за вкус игристого вина, был ниже, чем требует ГОСТ.