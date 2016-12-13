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"Цимлянское" шампанское не прошло проверку Роскачества

13 декабря 2016, 12:17
Роскачество отнесло два сорта полусладкого шампанского, произведенного на территории Ростовской области, в категорию товаров с нарушениями, следует из информации, опубликованной на сайте некоммерческой организации "Российская система качества".

Экзамен на качество не прошли "Цимлянское" и "Ростовское золотое" шампанское.

При этом эксперты высоко оценили шампанское "Цимлянское выдержанное", поставив его в один ряд с качественными винами из Франции.
Всего специалистами Роскачества было проверено 56 марок игристых шампанских вин, наиболее популярных у жителей нашей страны. Все образцы были изучены по 30 параметрам качества и безопасности. В результате вина были распределены по трем категориям - "Товар повышенного качества", "Качественный товар" и "Товар с нарушениями".

Эксперты выяснили, что в "Цимлянском" и "Ростовском золотом" шампанском показатель массовой концентрации приведенного экстракта, отвечающий за вкус игристого вина, был ниже, чем требует ГОСТ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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