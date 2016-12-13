В Ростове будут судить старшего сержанта, собиравшего бойцов для ИГИЛ

"По предварительной версии, Холов во время контрактной службы в армии, будучи старшим сержантом, беседовал с другим военнослужащим (специалистом ракетно-зенитного комплекса) и уговаривал, применяя психологическое воздействие, уехать в Сирию для участия в ИГИЛ (деятельность группировки признана терроризмом и запрещена на территории страны)", - добавил сотрудник.
Это происходило в медучреждении летом 2015 года, когда оба находились на лечении, и продолжил обработку военнослужащего во Владикавказе, добавил собеседник агентства.
Холов признал свою вину и ходатайствовал о том, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, суд состоится 14 декабря.