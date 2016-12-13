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В Ростове будут судить старшего сержанта, собиравшего бойцов для ИГИЛ

13 декабря 2016, 11:00
В Ростове рассмотрят уголовное дело Зафара Холова, который склонял военнослужащего к сотрудничеству с террористическими группировками, рассказал корреспонденту RostovGazeta сотрудник Северо-Кавказского окружного суда.

"По предварительной версии, Холов во время контрактной службы в армии, будучи старшим сержантом, беседовал с другим военнослужащим (специалистом ракетно-зенитного комплекса) и уговаривал, применяя психологическое воздействие, уехать в Сирию для участия в ИГИЛ (деятельность группировки признана терроризмом и запрещена на территории страны)", - добавил сотрудник.

Это происходило в медучреждении летом 2015 года, когда оба находились на лечении, и продолжил обработку военнослужащего во Владикавказе, добавил собеседник агентства.

Холов признал свою вину и ходатайствовал о том, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, суд состоится 14 декабря.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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