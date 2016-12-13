В Уфе в домах паралимпийцев специально ломают лифты

За тридцать лет работы он не помнит случая, чтобы лифты ломались исключительно в домах, где живут люди, не способные самостоятельно ходить по лестницам, пишет Bashinform.ru. К тому же, все поломки случаются во внеурочное время, и на месте событий тут же оказываются журналисты. Так было в домах Марата Юсупова и Светланы Сапожниковой, к которой пришли представители даже не региональных, а федеральных каналов, в частности, НТВ.

