В Уфе в домах паралимпийцев специально ломают лифты

За тридцать лет работы он не помнит случая, чтобы лифты ломались исключительно в домах, где живут люди, не способные самостоятельно ходить по лестницам, пишет Bashinform.ru. К тому же, все поломки случаются во внеурочное время, и на месте событий тут же оказываются журналисты. Так было в домах Марата Юсупова и Светланы Сапожниковой, к которой пришли представители даже не региональных, а федеральных каналов, в частности, НТВ.
Владимир Дмитрюк видит в этом странность, ведь, как правило, за сутки ломаются всего несколько лифтов в домах, разбросанных по всему городу. Директор «БашЛифта» видит в ситуации сознательную инсценировку, выгодную его конкурентам. В частности, таким образом можно очернить компанию перед главой региона Рустэмом Хамитовым, который особо курирует программу, защищающую права инвалидов.
Сотрудники «БашЛифта» разобрали ситуацию с профессиональной точки зрения и пришли к выводу о том, что сломать лифты могли намеренно. Кто это делает – не ясно, но у него должен быть специальный ключ, чтобы открыть кабину лифта и повредить важные узлы механически. Такой ключ есть только у производителей лифтов и обслуживающих их организаций.
Главные подозрения Дмитрюка падают на уфимских предпринимателей Артура Хазигалеева и Александра Подольского, которых ранее уже упоминали в связи с рейдерскими действиями. В расследовании СМИ приводилось письмо работника МВД, где он говорит о поддержке, которую предпринимателям оказывали в городской администрации, прокуратуре и силовом ведомстве.
«БашЛифт» уже направил в прокуратуру заявление, в котором просит проверить порчу имущества – в компании уверены, что она совершена не из хулиганских побуждений.