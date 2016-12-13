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В Уфе в домах паралимпийцев специально ломают лифты

13 декабря 2016, 02:50
Спортсмены-паралимпийцы из Уфы оказались втянуты в коммунальный скандал, из-за которого в их домах ломаются лифты. Руководитель компании «БашЛифт» Владимир Дмитрюк, отвечающий за исправную работу городских лифтов, не считает поломки случайными. По его мн

За тридцать лет работы он не помнит случая, чтобы лифты ломались исключительно в домах, где живут люди, не способные самостоятельно ходить по лестницам, пишет Bashinform.ru. К тому же, все поломки случаются во внеурочное время, и на месте событий тут же оказываются журналисты. Так было в домах Марата Юсупова и Светланы Сапожниковой, к которой пришли представители даже не региональных, а федеральных каналов, в частности, НТВ.

Владимир Дмитрюк видит в этом странность, ведь, как правило, за сутки ломаются всего несколько лифтов в домах, разбросанных по всему городу. Директор «БашЛифта» видит в ситуации сознательную инсценировку, выгодную его конкурентам. В частности, таким образом можно очернить компанию перед главой региона Рустэмом Хамитовым, который особо курирует программу, защищающую права инвалидов.

Сотрудники «БашЛифта» разобрали ситуацию с профессиональной точки зрения и пришли к выводу о том, что сломать лифты могли намеренно. Кто это делает – не ясно, но у него должен быть специальный ключ, чтобы открыть кабину лифта и повредить важные узлы механически. Такой ключ есть только у производителей лифтов и обслуживающих их организаций.

Главные подозрения Дмитрюка падают на уфимских предпринимателей Артура Хазигалеева и Александра Подольского, которых ранее уже упоминали в связи с рейдерскими действиями. В расследовании СМИ приводилось письмо работника МВД, где он говорит о поддержке, которую предпринимателям оказывали в городской администрации, прокуратуре и силовом ведомстве.

«БашЛифт» уже направил в прокуратуру заявление, в котором просит проверить порчу имущества – в компании уверены, что она совершена не из хулиганских побуждений.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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