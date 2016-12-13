rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Внешэкономбанк отказался от исков к дочке "Евродона"

13 декабря 2016, 09:41
Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения дела по иску Внешэкономбанка к строительной компании "Ирдон", которая входит в группу компаний "Евродон", следует из документов, размещенных в электронной картотеке дел в системе российского арбитража.

ВЭБ подал иски из-за образовавшейся задолженности, которая достигала  4 миллиардов рублей. Истец требовал выставить долю в "Ирдоне" в размере 51%.

По ходатайству истца арбитраж прекратил рассмотрение дела. По сообщениям СМИ, сейчас между сторонами ведется работа по урегулированию задолженности во внесудебном порядке. Банк примет окончательное решение в отношении строительной компании до апреля 2017 года.

Входящая в ГК "Евродон" строительная компания "Ирдон" специализируется на возведении в донском регионе малоэтажного жилья из железобетонных панелей.

Напомним, что начале текущего года гендиректор ООО "Евродон" Вадим Ванеев был обвинен том, что незаконно получил кредиты во "Внешэкономбанке" и "Россельхозбанке". Соответствующий иск подал один из акционеров компании, однако позднее он был отозван.

А в октябре 2016 года Россельхознадзор обнародовал информацию о том, что в продукции компании в чебоксарских магазинах была найдена кишечная палочка, а в индейке на прилавках Ростовской области - опасные антибиотики.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28