Внешэкономбанк отказался от исков к дочке "Евродона"

ВЭБ подал иски из-за образовавшейся задолженности, которая достигала 4 миллиардов рублей. Истец требовал выставить долю в "Ирдоне" в размере 51%.
По ходатайству истца арбитраж прекратил рассмотрение дела. По сообщениям СМИ, сейчас между сторонами ведется работа по урегулированию задолженности во внесудебном порядке. Банк примет окончательное решение в отношении строительной компании до апреля 2017 года.
Входящая в ГК "Евродон" строительная компания "Ирдон" специализируется на возведении в донском регионе малоэтажного жилья из железобетонных панелей.
Напомним, что начале текущего года гендиректор ООО "Евродон" Вадим Ванеев был обвинен том, что незаконно получил кредиты во "Внешэкономбанке" и "Россельхозбанке". Соответствующий иск подал один из акционеров компании, однако позднее он был отозван.
А в октябре 2016 года Россельхознадзор обнародовал информацию о том, что в продукции компании в чебоксарских магазинах была найдена кишечная палочка, а в индейке на прилавках Ростовской области - опасные антибиотики.