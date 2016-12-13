Внешэкономбанк отказался от исков к дочке "Евродона"

Напомним, что начале текущего года гендиректор ООО "Евродон" Вадим Ванеев был обвинен том, что незаконно получил кредиты во "Внешэкономбанке" и "Россельхозбанке". Соответствующий иск подал один из акционеров компании, однако позднее он был отозван.