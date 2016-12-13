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За два года на подготовку к ЧМ-2018 на Дону потратят 8 млрд 350 млн руб

13 декабря 2016, 03:22
Финансирование подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 составит 8 миллиардов 350 миллионов рублей, и значительная часть этих средств пойдёт на развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области, заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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ЧМ-2018

"На эти цели в ближайшую двухлетку предусмотрено порядка 8 миллиардов 350 миллионов рублей. Это и строительство транспортной инфраструктуры (3 миллиарда 700 миллионов рублей), и строительство и реконструкция спортивных объектов (2 миллиарда 350 миллионов), плюс около миллиарда будет потрачено на оснащение специализированным медоборудованием и машинами скорой помощи", - пояснил он.

Напомним, на облагораживание центра Ростова планируется потратить более миллиарда рублей.

Ряд матчей ЧМ-2018 пройдёт на строящемся стадионе "Ростов-Арена" в левобережной части города.

#Новости#ЧМ-2018#Экономика#Денис Объедкин
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