За два года на подготовку к ЧМ-2018 на Дону потратят 8 млрд 350 млн руб

"На эти цели в ближайшую двухлетку предусмотрено порядка 8 миллиардов 350 миллионов рублей. Это и строительство транспортной инфраструктуры (3 миллиарда 700 миллионов рублей), и строительство и реконструкция спортивных объектов (2 миллиарда 350 миллионов), плюс около миллиарда будет потрачено на оснащение специализированным медоборудованием и машинами скорой помощи", - пояснил он.