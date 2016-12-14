rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бизнес Ростова оштрафуют за слова "первый", "лучший" и "№1" в рекламе

14 декабря 2016, 09:33
Ростовская ФАС намерена штрафовать предпринимателей за использование в рекламе слов "первый", "лучший" и "№1" без ссылок на рейтинг, который признал компанию таковой, сообщил на пресс-конференции в среду замруководителя ростовского УФАС России – начальник отдела контроля органов власти Константин Коренченко.

"Безусловное утверждение о том, что предприятие является лидером в какой-либо производственной части, является нарушением законодательства о рекламе", — отметил он.

Коренченко пояснил, что использование этих слов в рекламе допускается, если указать конкретное агентство или параметры, по которым проводилось исследование.

По его словам, с 1 января изменятся также требования к рекламе долевого строительства по 214 ФЗ. Теперь строителей обяжут давать в рекламе ссылку на проектную декларацию строящегося объекта, а название самого жилого комплекса или дома разрешат использовать только в том случае, если оно прописано в проектной декларации.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28