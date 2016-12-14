Бизнес Ростова оштрафуют за слова "первый", "лучший" и "№1" в рекламе

По его словам, с 1 января изменятся также требования к рекламе долевого строительства по 214 ФЗ. Теперь строителей обяжут давать в рекламе ссылку на проектную декларацию строящегося объекта, а название самого жилого комплекса или дома разрешат использовать только в том случае, если оно прописано в проектной декларации.

