Дело контрабандистки алмазов в Ростове отложили из-за ее болезни

"Адвокат подсудимой предоставил медицинские справки, согласно которым Кравченко не может находиться в суде на данный момент. Пока судья не назначила конкретную дату переноса заседания", - отметила Пустоварова.

Отметим, в ноябре суд также перенес заседание из-за недомогания обвиняемой.