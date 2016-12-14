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Дело контрабандистки алмазов в Ростове отложили из-за ее болезни

14 декабря 2016, 07:04
Первомайский районный суд Ростова в среду отложил рассмотрение дела Натальи Кравченко, обвиняемой в контрабанде алмазов, из-за ее плохого самочувствия, сообщил RostovGazeta помощник председателя районного суда Елена Пустоварова.

"Адвокат подсудимой предоставил медицинские справки, согласно которым Кравченко не может находиться в суде на данный момент. Пока судья не назначила конкретную дату переноса заседания", - отметила Пустоварова.
Отметим, в ноябре суд также перенес заседание из-за недомогания обвиняемой.

Напомним, депутата регионального Законодательного собрания и главврача городской поликлиники № 10 Кравченко, задержали в апреле в ростовском аэропорту по возвращении из Эмиратов, она попыталась пронести через таможню алмазы на сумму $134 тысячи.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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