Дело контрабандистки алмазов в Ростове отложили из-за ее болезни

"Адвокат подсудимой предоставил медицинские справки, согласно которым Кравченко не может находиться в суде на данный момент. Пока судья не назначила конкретную дату переноса заседания", - отметила Пустоварова.
Отметим, в ноябре суд также перенес заседание из-за недомогания обвиняемой.
Напомним, депутата регионального Законодательного собрания и главврача городской поликлиники № 10 Кравченко, задержали в апреле в ростовском аэропорту по возвращении из Эмиратов, она попыталась пронести через таможню алмазы на сумму $134 тысячи.