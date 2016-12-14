Эксперты считают госдолг главной проблемой бюджета Ростовской области

Предварительную версию нового бюджета на 2017-2019 год рассмотрели 18 ноября и должны принять в последней декаде декабря. Предполагается, что теперь Ростовская область переходит с однолетнего кризисного на привычный трёхлетний бюджет. Госдолг области составляет около 41 миллиарда рублей, и одним из направлений бюджетной политики на следующую трёхлетку будет уменьшение расходов на его обслуживание. Область потеряет 1% от налогов на прибыль: если раньше распределение шло 18% в федерацию, 2% в областной бюджет, то теперь планируется этот порядок распределения поменять. Уже известно, что бюджет области потеряет 1 миллиард рублей в случае такого решения

