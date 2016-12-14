Эксперты считают госдолг главной проблемой бюджета Ростовской области

Предварительную версию нового бюджета на 2017-2019 год рассмотрели 18 ноября и должны принять в последней декаде декабря. Предполагается, что теперь Ростовская область переходит с однолетнего кризисного на привычный трёхлетний бюджет. Госдолг области составляет около 41 миллиарда рублей, и одним из направлений бюджетной политики на следующую трёхлетку будет уменьшение расходов на его обслуживание. Область потеряет 1% от налогов на прибыль: если раньше распределение шло 18% в федерацию, 2% в областной бюджет, то теперь планируется этот порядок распределения поменять. Уже известно, что бюджет области потеряет 1 миллиард рублей в случае такого решения
"По тому бюджету, который исполняется сегодня (однолетний бюджет-2016) могу сказать, что по какому бы направлению бы мы не пошли, везде дефицит бюджета, который приводит к очень неприятным ситуациям", - считает Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Особенно, по словам Косинова, это видно по ситуации в системе местного самоуправления.
По его словам, сегодня в поселениях практически нет денег на исполнение полномочий. "От 100% закрываемости бюджета присутствует по 17%. Есть полномочия, а на исполнение 10% денег, которые нужны", - отмечает собеседник агентства.
Он подчеркивает, что это федеральная проблема, которая не даёт развиваться региону.
Самой большой проблемой он считает госдолг области. "Такие страшные государственные долги регионов возникли потому, что распределение бюджетов между федерацией и регионами носит кособокий характер. Сегодня 30% остаётся в области, 70% уходит в федерацию, а потом уже регион должен на коленях направляться в Москву к дяде, чтобы дали денег на выполнение разных нужд", - объясняет он.
Раньше же, добавляет он, 50% денег, которые зарабатывал бюджет региона, оставались в регионе, а 50% уходили в федеральный центр и потом распределялись в виде дотаций и так далее.
По его мнению, проблему можно решить, пересмотрев бюджетный кодекс. Но так как у "Справедливой России" всего два представителя в Законодательном собрании области, это пока так и остаётся лишь инициативой.
Депутат уверен, что резервы кроются в наведении порядка в теневом секторе экономики, который сегодня уходит от налогов.
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов также считает госдолг и расходы на его обслуживание одной из самых серьезных проблем.
"Так что самое страшное в бюджете то, что он высасывает соки из жителей области через проценты по госдолгу. Мы против увеличения госдолга, и жителей области уже на 8 миллиардов обманули", - резюмирует он.
Бессонов пояснил, что речь идет о 8 миллиардах рублей, которые регион потратил на обслуживание долга.
Он считает, что выходом могло бы стать вмешательство федерального центра, который бы погасил долги региона.