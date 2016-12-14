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ФАС не будет заниматься инцидентом с осквернением символа Ростова

14 декабря 2016, 10:37
Ростовская ФАС не признала рекламой размещение на странице одного из местных заведений по приготовлению шаурмы в социальной сети Instagram фотографии шаурмы в руках богини Ники на стеле в городе Ростове-на-Дону, сообщил на пресс-конференции в среду замруководителя ростовского УФАС России – начальник отдела контроля органов власти Константин Коренченко.

Коллаж памятника "Освободителям Ростова" на Театральной площади с шаурмой в руках появился в середине ноября. Пользователи соцсетей постом возмутились, назвав его оскорблением памяти погибших в Великой Отечественной войне. Владельцы закусочной от размещения фотографии открестились, связав ее с хакерской атакой.

"Информация, размещенная на странице в социальной сети, не регулируется законом о рекламе", — отметил Коренченко.

По его словам, если бы такая информация появилась на объектах наружной рекламы или в СМИ, то ФАС пристально рассмотрела бы дело и дала ему правовую оценку.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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