ФАС не будет заниматься инцидентом с осквернением символа Ростова

Коллаж памятника "Освободителям Ростова" на Театральной площади с шаурмой в руках появился в середине ноября. Пользователи соцсетей постом возмутились, назвав его оскорблением памяти погибших в Великой Отечественной войне. Владельцы закусочной от размещения фотографии открестились, связав ее с хакерской атакой.
"Информация, размещенная на странице в социальной сети, не регулируется законом о рекламе", — отметил Коренченко.
По его словам, если бы такая информация появилась на объектах наружной рекламы или в СМИ, то ФАС пристально рассмотрела бы дело и дала ему правовую оценку.