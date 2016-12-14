Мобильное приложение для защиты от проверок бизнеса появится в Ростове

"Суть приложения - снизить административное давление на малый бизнес. Как по системе НАБАТ (тревожный сигнал, который подают, чтобы предупредить об опасности - прим.ред.), предприниматели смогут сообщить о нагрянувшей проверке, проверить ее законность и получить инструкцию, как вести себя при той или иной проверке", - рассказывает он.
Омбудсмен намерен на днях обсудить инициативу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. "Если он не примет этот пилотный проект, то мы реализуем его в другом регионе, который к этому морально готов", - отметил Хуруджи.
Приложение планируют запустить уже к марту следующего года.