Мобильное приложение для защиты от проверок бизнеса появится в Ростове

"Суть приложения - снизить административное давление на малый бизнес. Как по системе НАБАТ (тревожный сигнал, который подают, чтобы предупредить об опасности - прим.ред.), предприниматели смогут сообщить о нагрянувшей проверке, проверить ее законность и получить инструкцию, как вести себя при той или иной проверке", - рассказывает он.