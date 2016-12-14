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На Дону за год пресекли контрабанду тонны животноводческой продукции

14 декабря 2016, 05:04
В Ростовской области в текущем году на госгранице было задержано более 730 килограммов животноводческой продукции, которую пытались провезти незаконно, сообщает в среду региональное управление Россельхознадзора.

"Также специалисты задержали 7 голов домашних животных, 117 птиц, 135 яиц, 30 килограммов шкур нутрии, 39 килограммов пчелиного воска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения были выявлены во время авиа- и железнодорожных перевозок.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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