На Дону за год пресекли контрабанду тонны животноводческой продукции

В Ростовской области в текущем году на госгранице было задержано более 730 килограммов животноводческой продукции, которую пытались провезти незаконно, сообщает в среду региональное управление Россельхознадзора.

"Также специалисты задержали 7 голов домашних животных, 117 птиц, 135 яиц, 30 килограммов шкур нутрии, 39 килограммов пчелиного воска", - говорится в сообщении. Уточняется, что нарушения были выявлены во время авиа- и железнодорожных перевозок.