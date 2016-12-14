Непростой сбыт

Учитывая, что на ремонтную кампанию и подготовку объектов к работе в осенне-зимний период «РАО ЭС Востока» только в текущем году потратит 11,26 млрд рублей, долги потребителей, почти трехкратно превышающие эту сумму, выглядят не рядовой проблемой, а настоящей угрозой энергетической безопасности. «Недополученные средства за уже отпущенную тепловую энергию нам приходится компенсировать банковскими кредитами, под высокие проценты. Эти средства мы направляем на ремонтную кампанию, которая уже идет. Отложить ее мы не можем, поскольку качественные ремонты — необходимое условие для бесперебойной подачи тепла в период нашей долгой зимы», — рассказывает заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. А в «РАО ЭС Востока» напоминают, что холдингу требуются средства и на модернизацию энергообъектов, и на перспективное развитие, которые также приходится привлекать в виде займов. Кредитное бремя вынуждена нести и «РусГидро»: материнская компания рефинансирует долги «РАО ЭС Востока» или выступает поручителем в банках.