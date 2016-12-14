Непростой сбыт

Благодаря ему четыре тепловые электростанции, которые больше всего нужны региону, получили необходимое финансирование. Один объект уже готов, еще на трех ведутся активные строительные работы. Самое время задуматься — будет ли у энергетиков уверенность в том, что потребители новых мощностей будут исправно оплачивать счета за свет и тепло? К сожалению, нынешнее положение вещей вызывает значительные сомнения в этом.
Надежные и ненадежные
Тяжким грузом на компаниях, входящих в «РАО ЭС Востока», висит дебиторская задолженность потребителей — в целом по ДФО за электроэнергию и тепло они недоплатили около 28 млрд рублей. Лидирует по долгам изолированный Камчатский край (более 6,5 млрд рублей). Причем, там в основном недоплачивают посредники — управляющие жилым фондом компании. Правда, тут нужна оговорка: тарифы в этом регионе традиционно самые высокие на Дальнем Востоке, примерно в три раза выше среднероссийских. А благосостояние населения, очевидно, не на таком же уровне.
Сложная ситуация складывается в зоне ОЭС Востока. На 1 июня 2016 года общий долг населения и юридических лиц Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев, а также юга Якутии за горячую воду и центральное отопление перед АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока») превысил 7 млрд рублей. 72% этой суммы (около 5,04 млрд рублей) задолжало население, больше всего в Хабаровском (3,4 млрд рублей) и Приморском краях (1,5 млрд рублей). Недоплачивают и компании, а также бюджетные организации, особенно муниципального уровня.
Ежегодно «РАО Энергетические системы Востока» составляет список злостных неплательщиков за электрическую и тепловую энергию. В него вошли порядка 50 компаний и организаций из восьми регионов ДФО. Всего же у компаний, входящих в энергохолдинг, почти 100 тысяч договоров энергоснабжения с юридическими лицами.
В рейтинг худших потребителей тепловой и электрической энергии Дальнего Востока по итогам 2015 года вошли компании и организации, которые в сумме должны дочерним обществам «РАО ЭС Востока» более 950 млн рублей. Это организации, не только несвоевременно расплачивающиеся с энергетиками, но и на протяжении длительного времени сохраняющие значительные суммы долгов.
В рамках федеральной акции «Надежный Партнер» энергетики региона ежегодно составляют 2 рейтинга: список лучших и рейтинг худших потребителей энергии. Участники дальневосточного списка «недобросовестных» стабильно входят в федеральный рейтинг худших потребителей энергоресурсов и регионов с максимальной долговой нагрузкой на предприятия тепло- и электроэнергетики.
Угроза энергетической безопасности
Учитывая, что на ремонтную кампанию и подготовку объектов к работе в осенне-зимний период «РАО ЭС Востока» только в текущем году потратит 11,26 млрд рублей, долги потребителей, почти трехкратно превышающие эту сумму, выглядят не рядовой проблемой, а настоящей угрозой энергетической безопасности. «Недополученные средства за уже отпущенную тепловую энергию нам приходится компенсировать банковскими кредитами, под высокие проценты. Эти средства мы направляем на ремонтную кампанию, которая уже идет. Отложить ее мы не можем, поскольку качественные ремонты — необходимое условие для бесперебойной подачи тепла в период нашей долгой зимы», — рассказывает заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. А в «РАО ЭС Востока» напоминают, что холдингу требуются средства и на модернизацию энергообъектов, и на перспективное развитие, которые также приходится привлекать в виде займов. Кредитное бремя вынуждена нести и «РусГидро»: материнская компания рефинансирует долги «РАО ЭС Востока» или выступает поручителем в банках.
Впрочем, нельзя сказать, что вина полностью лежит на посредниках. Зачастую сами бытовые потребители не считают, что за свет и отопление нужно платить. Для таких людей неочевидно, что энергия — это такой же товар, как, например, хлеб и молоко, попытка вынести которые из магазина «под полой» ничем хорошим не заканчивается. Причем это не деклассированные элементы, живущие у черты бедности. Чаще всего злостные неплательщики — это «крепкие хозяйственники», которые считают, что отдавать деньги за энергоресурс нерационально. Поэтому арестованными за долги оказываются плазменные телевизоры, машины бизнес-класса и даже дорогие животные. Некоторых новость о задолженности застает при попытке выехать за границу в отпуск за счет «сэкономленных» средств.
Официальный сайт ДГК сообщает о том, как компания бьется с должниками. В Хабаровске, к примеру, злостных неплательщиков вылавливали на автостоянках: не повезло мужчине, который «накопил» 17 тысяч рублей долга за тепло, но вышел навстречу судебным приставам с новеньким, только что купленным монитором. Товар сразу же был арестован в счет погашения.
«Боремся всеми доступными средствами — от заключения соглашений о выплате долга в рассрочку и претензионно-исковой работы до самых непопулярных. Для физических лиц это арест имущества и автомобилей, банковских счетов, наложение запрета на выезд за границу, отключение от горячей воды и даже выселение для жильцов неприватизированных квартир, а для юридических лиц — введение ограничения и отключение тепловой энергии и начисление штрафных санкций», — продолжает Дмитрий Богдановский.
Всеми законными средствами
Постоянные войны с неплательщиками, даже при столь высоком возврате недополученных средств — бег по кругу. Поэтому энергетики пытаются действовать и с других сторон. Самый эффективный метод — перевод потребителей на прямые расчеты с поставщиками ресурсов. Местами сбытовые «дочки» «РАО ЭС Востока» из-за хронических долгов вынуждены покупать гарантирующих поставщиков. Так, в июле 2014 года «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока») приобрела ООО «Энергокомфорт» АМУР», гарантирующего поставщика электроэнергии в Благовещенске, после чего более 75 тысяч жителей города и 2,4 тысячи юридических лиц были переведены на прямые расчеты. «Мы стремимся к повсеместному переводу потребителей на прямые расчеты, ведь основную задолженность формируют различные посредники вроде УК, ТСЖ и так далее», — подчеркивает Сергей Толстогузов.
Недобросовестные УК при содействии энергетиков зачастую оказываются под пристальным вниманием следственных органов. К примеру, служба экономической безопасности «Камчатскэнерго» одно время сопровождала более двадцати уголовных дел в отношении руководителей УК, которые незаконно пользовались долгами потребителей. «Ужесточение законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, введение требования о необходимости лицензирования деятельности управляющих компаний, как нам кажется, может помочь в борьбе с недобросовестными организациями ЖКХ. Как следствие, можно будет снизить и остроту проблемы роста долгов перед энергетиками», — говорят в «РАО ЭС Востока».
Долг платежом красен
На Дальнем Востоке платежная дисциплина настолько низка, что энергетики ежегодно списывают сотни миллионов безнадежных долгов. Понятно, почему «РАО ЭС Востока» хочет ликвидировать порочную практику задолженностей. Платежи массово оседают в карманах нечистых на руку посредников. Для Камчатки, к примеру, они стали притчей во языцех: несколько лет назад «Камчатскэнерго» было вынуждено прекратить обслуживание целого краевого района, поскольку собираемость платежей не превышала 35–40%. Очевидно, что при такой платежной дисциплине ни о какой экономике предприятия не может быть и речи.
Для таких «горячих точек» у дальневосточных энергетиков один рецепт — переход на прямые платежи между поставщиком и конечным потребителем энергоресурса. В другом районе той же Камчатки, где муниципальные власти оказали больше поддержки энергетикам, на прямые расчеты удалось перевести 89 многоквартирных домов. Собираемость платежей здесь сразу выросла с 35% до 84%. Энергетики непрестанно судятся с исполнителями коммунальных услуг и их владельцами, добиваются наказаний, но новые компании, ориентированные на подобного рода бизнес, продолжают появляться, подобно тому как у мифического чудовища на месте одной срубленной головы вырастают две.
При этом инструментарий воздействия на дебиторов очень невелик. По сути, энергетики могут отстаивать свою правоту только в судах, а в критических случаях — прибегать к отключениям. «У нас нет механизмов воздействия, кроме претензионно-исковой работы и ограничений,— поясняет Илья Лишанский, заместитель генерального директора «РАО ЭС Востока» по реализации энергии. — Зачастую задолженность формируют именно организации-посредники, а конечные потребители платят вовремя. Поэтому мы призываем всех добросовестных абонентов переходить на прямые расчеты».
Конечной целью своих предложений законодателям в сбытовой деятельности энергетики видят в повышении ответствености потребителей за неоплату и в переходе на предоплату за свет и тепло. И такая стабильность будет на руку не только самим энергетикам – выиграет прежде всего потребитель, которому не надо будет беспокоиться за устаревшее оборудование на местной ТЭЦ.
Для врезок:
Рост дебиторской задолженности (на 1 января соответствующего года), млн рублей
|
ГОД
|
За электрическую энергию
|
За тепловую энергию
|
2009
|
5 426
|
4 972
|
2010
|
7 018
|
6 130
|
2011
|
7 145
|
7 194
|
2012
|
8 045
|
8 786
|
2013
|
7 648
|
11 004
|
2014
|
7 393
|
12 017
|
2015
|
9 753
|
13 001
|
2016
|
11 829
|
14 381
Структура дебиторской задолженности за электрическую энергию на 1 июня 2016 года по типам потребителей, млн рублей
|
ПАО «РАО ЭС Востока»
Всего, в том числе:
|
11 476
|
Сетевые организации, приобретающие э/э в целях компенсации потерь
|
549
|
Промышленность
|
1141
|
Транспорт и связь
|
106
|
Сельское хозяйство
|
70
|
Предприятия, финансируемые из федерального бюджета
|
403
|
Предприятия, финансируемые из местного (краевого) бюджета
|
195
|
Оптовые покупатели-перепродавцы
|
907
|
Предприятия ЖКХ
|
2878
|
Население, на прямых расчетах
|
3422
|
УК, ТСЖ, ЖСК
|
1199
|
Прочие
|
606
Структура дебиторской задолженности за электрическую энергию на 1 июня 2016 года по территориям, млн рублей
|
ПАО «РАО ЭС Востока»
Всего, в том числе:
|
11 476
|
Приморский край
|
2996
|
Хабаровский край
|
2072
|
Республика Саха (Якутия)
|
2035
|
Амурская область
|
1585
|
Сахалинская область
|
995
|
Камчатский край
|
778
|
Магаданская область
|
535
|
Еврейская автономная область
|
203
|
Чукотский автономный округ
|
154
|
Прочие территории
|
124
Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию на 1 июня 2016 года по типам потребителей, млн рублей
|
ПАО «РАО ЭС Востока»
Всего, в том числе:
|
16 629
|
Промышленность
|
98
|
Сельское хозяйство
|
61
|
Предприятия, финансируемые из федерального бюджета
|
197
|
Предприятия, финансируемые из местного (краевого) бюджета
|
464
|
ТСЖ, ЖСК, УК
|
3675
|
Население
|
8808
|
Теплоснабжающие организации (оптовые покупатели-перепродавцы)
|
2425
|
Прочие
|
Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию на 1 июня 2016 года по территориям, млн рублей
|
ПАО «РАО ЭС Востока»
Всего, в том числе:
|
16 629
|
Камчатский край
|
5728
|
Хабаровский край и Еврейская АО
|
3921
|
Приморский край
|
1976
|
Республика Саха (Якутия)
|
2023
|
Магаданская область
|
1121
|
Амурская область
|
795
|
Чукотский автономный округ
|
687
|
Сахалинская область
|
378