Поэтические батлы стартовали в Ростове-на-Дону

Начинающие стихоплеты теперь могут помериться силой слова прямо на сцене на глазах у зрителей. Мероприятие проходит в три раунда, самый сложный этап – свободное чтение стихов прямо на сцене. Это первый подобный проект, воплощенный в Ростове.
"Первый раунд - свободное выступление, когда поэту дается 3-4 минуты, чтобы прочитать свое произведение. Следующий конкурс – викторина или поэтическое караоке. Третий раунд называется "Стихи рождаются прямо на сцене", поэты пишут стихотворения после двух тяжелых раундов, после таких переживаний и выплеска энергии", - рассказал организатор проекта Александр Лукашов.
По словам Лукашова, в мероприятии приняли участие десятки молодых талантливых жителей Ростовской области. "Битва стихов" повторится в ближайшее время.