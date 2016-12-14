Поэтические батлы стартовали в Ростове-на-Дону

Начинающие стихоплеты теперь могут помериться силой слова прямо на сцене на глазах у зрителей. Мероприятие проходит в три раунда, самый сложный этап – свободное чтение стихов прямо на сцене. Это первый подобный проект, воплощенный в Ростове.