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Поэтические батлы стартовали в Ростове-на-Дону

14 декабря 2016, 12:29
В Ростове-на-Дону стартовал батл-проект "Стихийная битва", посвящённый поэзии, сообщили RostovGazeta организаторы.

Начинающие стихоплеты теперь могут помериться силой слова прямо на сцене на глазах у зрителей. Мероприятие проходит в три раунда, самый сложный этап – свободное чтение стихов прямо на сцене. Это первый подобный проект, воплощенный в Ростове.

"Первый раунд - свободное выступление, когда поэту дается 3-4 минуты, чтобы прочитать свое произведение. Следующий конкурс – викторина или поэтическое караоке. Третий раунд называется "Стихи рождаются прямо на сцене", поэты пишут стихотворения после двух тяжелых раундов, после таких переживаний и выплеска энергии", - рассказал организатор проекта Александр Лукашов.

По словам Лукашова, в мероприятии приняли участие десятки молодых талантливых жителей Ростовской области. "Битва стихов" повторится в ближайшее время.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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