Рассылка спама на Дону сократилась в четыре раза

При этом, по словам Коренченко, большая часть сообщений к рекламе не относилась, или сами заявители ранее давали разрешение на их получение. В этом случае отказаться от подписки практически невозможно – магазины вправе требовать письменный отказ, получить который крайне тяжело. "Отписаться от рассылки можно в определенный день недели, по четным годам и на растущую луну", - считает Коренченко.

