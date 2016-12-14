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Рассылка спама на Дону сократилась в четыре раза

14 декабря 2016, 09:21
Спам в городе Ростове-на-Дону и в Ростовской области стали рассылать в четыре раза реже, нежели в прошлом году, сообщил на пресс-конференции в среду замруководителя ростовского УФАС России – начальник отдела контроля органов власти Константин Коренченко.

"Число поступивших к нам заявлений о спамовом распространении рекламы сократилось с 393 обращений в 2015 году до 100 в этом году", - отметил он.

При этом, по словам Коренченко, большая часть сообщений к рекламе не относилась, или сами заявители ранее давали разрешение на их получение. В этом случае отказаться от подписки практически невозможно – магазины вправе требовать письменный отказ, получить который крайне тяжело. "Отписаться от рассылки можно в определенный день недели, по четным годам и на растущую луну", - считает Коренченко.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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