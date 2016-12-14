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Штрафы ФАС за запрещенную рекламу в Ростове упали в 5 раз

14 декабря 2016, 09:16
Ростовская ФАС с начала года оштрафовала в 7 раз меньше предприятий за распространение запрещенной рекламы, но штрафов взыскала на сумму, меньшую только в 5 раз, сообщил на пресс-конференции в среду замруководителя ростовского УФАС России – начальник отдела контроля органов власти Константин Коренченко.

"В этом году мы возбудили 52 дела, тогда как годом ранее их было 350.
Всего мы взыскали 572 тысячи рублей в 2016 году, тогда как в 2015 году – почти 2,5 миллиона", — говорит он.

Падение числа дел, связанных с нарушением законодательства в сфере рекламы, Коренченко связал с общей экономической ситуацией в стране и недопущением нарушений в тех сферах, которые уже были проконтролированы ФАС.

Штрафы за несоблюдение законодательства в сфере рекламы остались те
же: для юрлиц они составляют от 100 до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 4 до 20 тысяч рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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