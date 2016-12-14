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Спрос на услуги автосервисов в Ростовской области вырос на 17%

14 декабря 2016, 09:37
За 9 месяцев текущего года автовладельцы Ростовской области потратили на ремонт и техобслуживание транспорта 6,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении регионального департамента потребрынка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг вырос на 17%. При этом в регионе за последний год сократилось число автосервисов. Всего в сфере ремонта и техобслуживания автотранспорта задействовано 7,7 тысячи специалистов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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