Спрос на услуги автосервисов в Ростовской области вырос на 17%
14 декабря 2016, 09:37
За 9 месяцев текущего года автовладельцы Ростовской области потратили на ремонт и техобслуживание транспорта 6,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении регионального департамента потребрынка.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг вырос на 17%. При этом в регионе за последний год сократилось число автосервисов. Всего в сфере ремонта и техобслуживания автотранспорта задействовано 7,7 тысячи специалистов.