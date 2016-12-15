Бизнесмен на Дону пойдет под суд за невыплату налогов на 18 млн руб
15 декабря 2016, 04:23
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении экс-главы предприятия "Замчаловский антрацит", задолжавшего налоговой примерно 18 миллионов рублей, эта информация поступила от регионального УСКР.
"По данным следствия, с февраля по декабрь 2014 года фигурант умышленно не платил налоги. Задолженность составила около 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Теперь бывшему главе предприятия грозит до двух лет заключения.