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Бизнесмен на Дону пойдет под суд за невыплату налогов на 18 млн руб

15 декабря 2016, 04:23
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении экс-главы предприятия "Замчаловский антрацит", задолжавшего налоговой примерно 18 миллионов рублей, эта информация поступила от регионального УСКР.

"По данным следствия, с февраля по декабрь 2014 года фигурант умышленно не платил налоги. Задолженность составила около 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Теперь бывшему главе предприятия грозит до двух лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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