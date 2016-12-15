Более 30 нарушений пожарной безопасности нашли в общежитии Ростова

Речь идет об общежитии по адресу Горького, 270, в котором проживают вынужденные переселенцы и люди, лишившиеся жилья при пожарах.
"Специалисты посещают общежитие не в первый раз. Его состояние с точки зрения пожарной безопасности вызывает серьезные опасения. В доме отсутствует сигнализация, пути эвакуации завалены вещами", - говорится в сообщении.
Также электропроводка смонтирована с грубыми нарушениями, а эвакуационный выход на первом этаже заложен кирпичной кладкой.
Уточняется, что в случае пожара местные жители не смогут своевременно эвакуироваться.