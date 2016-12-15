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Более 30 нарушений пожарной безопасности нашли в общежитии Ростова

15 декабря 2016, 03:08
В Ростове-на-Дону в общежитии на улице Максима Горького сотрудники МЧС выявили более 30 нарушений пожарных требований, сообщает в среду региональное УМЧС РФ.

Речь идет об общежитии по адресу Горького, 270, в котором проживают вынужденные переселенцы и люди, лишившиеся жилья при пожарах.

"Специалисты посещают общежитие не в первый раз. Его состояние с точки зрения пожарной безопасности вызывает серьезные опасения. В доме отсутствует сигнализация, пути эвакуации завалены вещами", - говорится в сообщении.

Также электропроводка смонтирована с грубыми нарушениями, а эвакуационный выход на первом этаже заложен кирпичной кладкой.

Уточняется, что в случае пожара местные жители не смогут своевременно эвакуироваться.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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