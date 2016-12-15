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Дон оказался в хвосте рейтинга энергоэффективности регионов

15 декабря 2016, 10:53
Ростовская область заняла лишь 34-е место из 43 во второй категории в рейтинге энергоэффективности российских регионов, следует из сообщения Минэнерго РФ.

В составленном Минэнерго РФ рейтинге все субъекты России разделены на три категории по объемам бюджетной обеспеченности. Ростовская область набрала 24,1 балла, оказавшись лишь в хвосте списка.

При расчете баллов учитывались показатели энергоэффективности административных зданий, освещение, теплоснабжение, а также уровень популяризации энергосбережения среди населения.

Первое место среди регионов, отнесенных во вторую категорию, заняла Мурманская область, второе досталось Белгородской области, третье – Кемеровской области. Соседний Краснодарский край оказался на 33-й строчке рейтинга.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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