Дон оказался в хвосте рейтинга энергоэффективности регионов

В составленном Минэнерго РФ рейтинге все субъекты России разделены на три категории по объемам бюджетной обеспеченности. Ростовская область набрала 24,1 балла, оказавшись лишь в хвосте списка.
При расчете баллов учитывались показатели энергоэффективности административных зданий, освещение, теплоснабжение, а также уровень популяризации энергосбережения среди населения.
Первое место среди регионов, отнесенных во вторую категорию, заняла Мурманская область, второе досталось Белгородской области, третье – Кемеровской области. Соседний Краснодарский край оказался на 33-й строчке рейтинга.