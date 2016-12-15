Донской регион не сумел достичь всех показателей по указам президента

По другим экономическим критериям зафиксировано перевыполнение плана. Так, производительность труда в области на 1,5% превысила планируемый показатель. Целевые значения по объему валового регионального продукта превышены на 14,7 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал превысили целевые значения на 2,7 млрд рублей.