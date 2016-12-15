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Донской регион не сумел достичь всех показателей по указам президента

15 декабря 2016, 11:50
Власти Ростовской области не сумели добиться значительного сокращения разницы между средними зарплатами педагогов дошкольных учебных заведений и работников общего образования, следует из информации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Отклонение от целевого значения составило 12,2%. Это единственный показатель "майских" указов президента, который руководство области не сумело достичь по итогам 9 месяцев работы в текущем году.

По другим экономическим критериям зафиксировано перевыполнение плана. Так, производительность труда в области на 1,5% превысила планируемый показатель. Целевые значения по объему валового регионального продукта превышены на 14,7 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал превысили целевые значения на 2,7 млрд рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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