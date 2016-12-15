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Памятку по профилактике и борьбе с гриппом выпустили на Дону

15 декабря 2016, 09:40
Для жителей Ростовской области появилась памятка по профилактике и борьбе с гриппом, сообщает Роспотребнадзор.

Обычно грипп начинается внезапно. Симптомами являются жар, высокая температура, боль в мышцах и суставах, кашель, насморк и першение в горле. При этом грипп можно перепутать с другими болезнями, поэтому диагноз должен ставить медспециалист", - говорится в сообщении.

При первых симптомах человеку нужно остаться дома. Употреблять больше жидкости. При этом нельзя находиться рядом со здоровыми людьми и заниматься самолечением.

Уточняется, что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот. Помещение необходимо проветривать. При температуре выше 38 градусов пора вызывать врача.

Чтобы защититься от гриппа, следует сделать прививку. Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Ростовской области зафиксировали 16,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

Всего от гриппа привили 41,7% населения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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