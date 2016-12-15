Памятку по профилактике и борьбе с гриппом выпустили на Дону

Обычно грипп начинается внезапно. Симптомами являются жар, высокая температура, боль в мышцах и суставах, кашель, насморк и першение в горле. При этом грипп можно перепутать с другими болезнями, поэтому диагноз должен ставить медспециалист", - говорится в сообщении.